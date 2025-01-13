В сексуальном насилии над старшеклассницей в Маале-Адумим подозревается психолог Даниэль Фельдман

Полиция опубликовала имя психолога, подозреваемого в сексуальном насилии над старшеклассницей в Маале-Адумим. Накануне вечером суд дал разрешение на публикацию этой информации.

Сообщается, что подозреваемым является Даниэль Фельдман – сотрудник из психологической службы системы образования в Маале-Адумим. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Полиция обращается ко всем, кто мог пострадать от действий подозреваемого или знает других людей, которым мог быть причинен вред, с просьбой обратиться в полицейский участок Маале-Адумим по телефону 02-5358444 или по телефону горячей линии 100.