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Израиль

ДТП около Офакима, четверо пострадавших

Мада
ДТП
время публикации: 13 января 2025 г., 16:58 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 16:58
ДТП около Офакима, четверо пострадавших
Пресс-служба МАДА

Днем в понедельник, 13 января, на 234-й трассе в районе перекрестка Урим (западней Офаким) столкнулись легковой автомобиль и грузовик. После аварии грузовик съехал на обочину и перевернулся.

В результате ДТП пострадали четыре человека – трое мужчин примерно 40 лет и подросток примерно 14 лет. Двое пострадавших мужчин в тяжелом состоянии, остальные получили травмы средней тяжести.

Для эвакуации пострадавших в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве были задействованы вертолет "МАДА-Ацала" и амбулансы.

На месте происшествия находятся военные и полицейские.

Израиль
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