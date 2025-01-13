ДТП около Офакима, четверо пострадавших

Днем в понедельник, 13 января, на 234-й трассе в районе перекрестка Урим (западней Офаким) столкнулись легковой автомобиль и грузовик. После аварии грузовик съехал на обочину и перевернулся.

В результате ДТП пострадали четыре человека – трое мужчин примерно 40 лет и подросток примерно 14 лет. Двое пострадавших мужчин в тяжелом состоянии, остальные получили травмы средней тяжести.

Для эвакуации пострадавших в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве были задействованы вертолет "МАДА-Ацала" и амбулансы.

На месте происшествия находятся военные и полицейские.