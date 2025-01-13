От Герцлии до Бат-Яма: рейтинг уровня жизни в крупных городах Израиля

Центральное статистическое бюро опубликовало ежегодный рейтинг уровня жизни в 18 городах Израиля с населением более 100 тысяч человек, основанный на 57 различных параметрах.

Лидером рейтинга является Герцлия, поднявшаяся с пятого места и занявшая лидирующие места по большинству параметров, включая такие показатели, как медианный доход домохозяйства, средняя плотность жилищной застройки, доля занятого населения, довольного своим доходом, уровень удовлетворенности жизнью, уверенность в способности справляться с проблемами и т.д.

На втором месте – Кфар-Саба, прошлогодний лидер рейтинга, лидирующая в таких показателях, как удовлетворенность местом жительства, процент выпускников школ с аттестатом зрелости, жителей послешкольного профессионального и высшего образования, средняя продолжительность жизни, уровень чистоты в городских кварталах.

На третьем месте Рамат-Ган, в котором больше всего жителей, работа которых соответствует сфере их образования, самый низкий показатель жертв ДТП, самый низкий уровень младенческой смертности.

В группу городов с высокой оценкой уровня жизни также входят Реховот (удовлетворенность системой здравоохранения, чувство способности влиять на решения правительства, уровень пользования удаленными госуслугами), Ришон ле-Цион (лидер по качеству воды, самый низкий уровень ощущения дискриминации), Бейт-Шемеш (высокий уровень ощущения хорошего состояния здоровья, удовлетворенности жильем, низкий уровень шума).

В группу городов со средней оценкой уровня жизни входят Хайфа (самый низкий показатель длительной безработицы и самый низкий уровень недовольства временем, тратящимся на дорогу на работу), Петах-Тиква (один из лидеров по уровню чистоты), Нетания (самый низкий уровень коммунальных расходов и высокий уровень доверия к правительству), Холон (второе место по проценту выпускников с аттестатом зрелости), Бней-Брак (наименьшие показатели ожирения у детей, самые высокие показатели голосования на выборах, лидерство по участию в волонтерской деятельности) и Тель-Авив (лидер по уровню занятости и по доле занятых на частичную ставку не по собственному выбору, по уровню занятых на должностях, позволяющих карьерный рост; город без перерыва также является городом с самым низким показателем чувства одиночества среди жителей, один из лидеров по уровню дохода и уровню пользования интернетом).

В группу городов с низкой средней оценкой уровня жизни входят Ашкелон (высокий уровень переработки мусора и ощущения способности справляться с проблемами), Беэр-Шева (самое большое количество доступного жилья), Ашдод (лидер по ощущению безопасности в темное время суток, количеству жителей, тратящих на жилье менее 30% дохода нетто, уровню переработки мусора), Иерусалим (самый низкий показатель раковых заболеваний, самый низкий уровень депрессии и удовлетворенность от баланса между работой и домом). Замыкает рейтинг Бат-Ям, лидирующий по уровню доверия к судебной системе и удовлетворенности качеством общественного транспорта.