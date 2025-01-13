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Израиль

Война в Газе в ночь на 13.1.2025: удар по цели в школе, есть убитые

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 13 января 2025 г., 06:12 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 06:20
Война в Газе в ночь на 13.1.2025: удар по цели в школе, есть убитые
Abed Rahim Khatib/Flash90

В ночь на 13 января Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

ЦАХАЛ атаковал ночью цели на севере и в центре сектора Газы.

Источники в Газе сообщали: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по школе "Салах ад-Дин" в районе Ад-Дарадж, в центре города Газа. Есть убитые и раненые.

Сообщалось также об ударе по цели на северо-востоке Нусейрата, в центре сектора.

ВВС ЦАХАЛа наносили удары по террористам и объектам инфраструктуры ХАМАСа в Байт-Хануне, где в субботу, 11 января, погибли четверо израильских военнослужащих.

Кроме того, было объявлено, что в Шуджаийе, на востоке города Газа, в результате авиаудара погиб Ануар Джарада, ведущий авторской программы на радиостанции "Саут Аль-Кудс".

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 13 января.

Израиль
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