Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 13 января, температура повысится и будет выше среднесезонной. Малооблачно. Без осадков. В горах на севере сильный восточный ветер.

В Иерусалиме – 9-17 градусов, в Тель-Авиве – 12-21, в Хайфе – 14-20, в Эйлате – 14-26, в Беэр-Шеве – 11-22, в Мицпе-Рамоне – 10-19, на побережье Мертвого моря – 16-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-21, в Ариэле – 10-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-21, на Голанских высотах – 12-19.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

Во вторник – повышение температуры, малооблачно. В среду-четверг температура немного понизится, переменная облачность.