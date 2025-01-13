Либерман: "Это антиеврейское и антисионистское правительство"

В понедельник, 13 января, на заседании фракции "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "Еще не поздно прийти к единой сделке и освободить сразу всех заложников. Это возможно и это даже легче, чем освобождать группами".

По словам Либермана, "правительство занимается всем второстепенным, оставляя в стороне главное".

"Посмотрите на то, чем занимается Кнессет – "закон о джобах", "закон об уклонении от службы". Нужно оставить все, что не имеет отношения к войне, на потом. Сначала нужно победить врагов. Но правительство этого не делает. Это антиеврейское и антисионистское правительство", – заявил лидер НДИ.