"Оцма Иегудит" возобновляет сотрудничество с коалицией

Партия "Оцма Иегудит" возобновляет голосование за законопроекты коалиции. Об этом говорится в совместном заявлении министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича.

"В последнюю неделю наметился прогресс на переговорах по вопросу о бюджете министерства национальной безопасности и его структур. Премьер-министр распорядился прийти к соглашению в течение недели. В связи с этим "Оцма Иегудит" возобновляет голосование с коалицией, а коалиция возобновляет продвижение законопроектов партии "Оцма Иегудит"", – говорится в заявлении.