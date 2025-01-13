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Израиль

"Оцма Иегудит" возобновляет сотрудничество с коалицией

Бецалель Смотрич
Итамар Бен-Гвир
Коалиция
время публикации: 13 января 2025 г., 13:47 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 14:16
"Оцма Иегудит" возобновляет сотрудничество с коалицией
Chaim Goldberg/FLASH90

Партия "Оцма Иегудит" возобновляет голосование за законопроекты коалиции. Об этом говорится в совместном заявлении министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича.

"В последнюю неделю наметился прогресс на переговорах по вопросу о бюджете министерства национальной безопасности и его структур. Премьер-министр распорядился прийти к соглашению в течение недели. В связи с этим "Оцма Иегудит" возобновляет голосование с коалицией, а коалиция возобновляет продвижение законопроектов партии "Оцма Иегудит"", – говорится в заявлении.

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