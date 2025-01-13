Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 13.1.2025: операции в районах Шхема и Рамаллы

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 13 января действовали около Дженина (в Фахме, Аль-Джарбе), в Шхеме (в лагере Аль-Айн и в центре города) и около Шхема (в Аль-Бадхане), около Сальфита (в Дир Истии), в Рамалле и около Рамаллы (в Джалазуне, Харбате Бани Харите, Аль-Мугайире), около Хеврона (в Хальхуле).

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 13 января.