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Израиль

ЦАХАЛ: целями атаки в Ливане были ракетные установки, военный объект и маршруты переброски оружия

Война "Железные мечи"
Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 13 января 2025 г., 01:00 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 01:00
ЦАХАЛ: целями атаки в Ливане были ракетные установки, военный объект и маршруты переброски оружия
AP Photo/Ariel Schalit

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила факт нанесения ударов по целям в глубине территории Ливана. В сообщении говорится, что в операции были задействованы самолеты ВВС, удары наносились на основании данных Управления военной разведки.

Целями атаки были ракетные установки, военный объект "Хизбаллы", маршруты переброски оружия на границе с Сирией.

ЦАХАЛ подтвердил, что перед атакой информация об объектах, угрожающих безопасности Израиля, была донесена до Ливана через механизм контроля за выполнением условий соглашения, но ливанская армия не предприняла никаких действий для устранения угрозы.

"ЦАХАЛ будет и впредь предотвращать любые попытки восстановления и наращивания силы террористической организацией "Хизбалла", – говорится в сообщении.

Израиль
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