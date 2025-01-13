Лапид: "Если Нетаниягу хочет заключить сделку, мы с ним за полчаса сможем договориться"

Лидер оппозиции и председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид в понедельник, 13 января, на заседании фракции заявил: "Если Нетаниягу способен и хочет заключить сделку, мы с ним за полчаса сможем договориться о деталях политической страховки".

"Вчера днем я встретился в Париже с высокопоставленным представителем катарского правительства, который занимается вопросом заложников. Затем я организовал его встречу с членами семей заложников. Для меня и этих семей было важно, чтобы он из первых уст услышал о кошмаре, в котором они живут. Катарский представитель сообщил нам о текущем состоянии переговоров по сделке о заложниках. Я не могу раскрыть все детали, но из его слов мы поняли, что сделка возможна, и на данном этапе ХАМАС не заинтересован в её срыве", – рассказал Лапид.

"После встречи мы включили телефоны и узнали, что в Израиле Смотрич и Бен-Гвир уже заявили, что выступают против сделки, а Орит Струк дала несколько интервью, объясняя, почему она против любых соглашений", – отметил лидер оппозиции.

"Я хочу еще раз напомнить Нетаниягу: он в них не нуждается. Я предложил ему политическую страховку для осуществления сделки по заложникам. Это предложение остаётся в силе, как никогда раньше. Если Нетаниягу способен и хочет заключить сделку, мы с ним за полчаса сможем договориться о деталях политической страховки", – добавил Лапид.

"Мне нелегко это говорить. Не секрет, что я считаю Нетаниягу провальным, опасным и безответственным лидером, который недостоин возглавлять Государство Израиль. Однако то, что я думаю о нём, гораздо менее важно, чем возвращение заложников. Нетаниягу знает, что на наше слово можно положиться, в отличие от слова его самого и его партнёров. Всё, что мы просим от него в обмен на политическую страховку, – это сделать морально и этически правильный, необходимый шаг: вернуть заложников домой, заключить сделку прямо сейчас", – резюмировал лидер "Еш Атид".