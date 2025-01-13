В бою на севере Газы погибли пять бойцов ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погибли пять военнослужащих ЦАХАЛа.

ИМЕНА ПОГИБШИХ

Капитан Яир Яков Шушан, 23 года, из Маалот-Таршихи, командир группы в разведроты бригады "Нахаль".

Старший сержант Яхав Хадар, 20 лет, из Кфар-Тавора, боец ​​разведроты бригады "Нахаль".

Старший сержант Гай Кармиэль, 20 лет, из Гедеры, боец ​​разведроты бригады "Нахаль".

Старший сержант Йоав Феффер, 19 лет, из Герцлии, боец ​​разведроты бригады "Нахаль".

Старший сержант Авиэль Вайсман, 20 лет, из Пории-Илита, боец ​​разведроты бригады "Нахаль".

Еще восемь бойцов того же подразделения получили тяжелые ранения.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 840 военнослужащих ЦАХАЛа.