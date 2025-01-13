В бою на севере Газы погибли пять бойцов ЦАХАЛа
Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погибли пять военнослужащих ЦАХАЛа.
ИМЕНА ПОГИБШИХ
Капитан Яир Яков Шушан, 23 года, из Маалот-Таршихи, командир группы в разведроты бригады "Нахаль".
Старший сержант Яхав Хадар, 20 лет, из Кфар-Тавора, боец разведроты бригады "Нахаль".
Старший сержант Гай Кармиэль, 20 лет, из Гедеры, боец разведроты бригады "Нахаль".
Старший сержант Йоав Феффер, 19 лет, из Герцлии, боец разведроты бригады "Нахаль".
Старший сержант Авиэль Вайсман, 20 лет, из Пории-Илита, боец разведроты бригады "Нахаль".
Еще восемь бойцов того же подразделения получили тяжелые ранения.
С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 840 военнослужащих ЦАХАЛа.