Турция в Сирии и дурацкие рейтинги армий. Видеокомментарий Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о событиях, связанных с войной в Израиле.

В этом выпуске: правда ли, что турецкая армия начала полномасштабное наступление против сирийских демократических сил? Какую роль играют курдские отряды самообороны и местные арабские племена в Сирийском Курдистане? Какова роль России и США в сирийском конфликте? Почему действия администрации Трампа могли бы изменить расклад сил?

Разбираем ситуацию в регионе: перспективы, ультиматумы Эрдогана, возможные сценарии для сирийских курдов, а также курьезы рейтингов военной мощи: почему результаты сайта Global Firepower вызывают сомнения? И как можно сравнивать армии стран с совершенно разными стратегиями и ресурсами? Смотрите в нашем новом видео.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".