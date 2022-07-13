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    В Израиле

    Президент США Джо Байден вылетел в Израиль

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    Президент США Джо Байден вылетел в Израиль
    Yossi Aloni/Flash90

    Президент США Джо Байден вылетел на самолете Air Force 1 в Израиль – первую страну его ближневосточного турне. Прибытие в аэропорт "Бен-Гурион" ожидается в 15:30. У трапа самолета Байдена встретит премьер-министр Израиля Яир Лапид.

    Ранее сообщалось, что после торжественных речей и демонстрации Байдену израильских систем противоракетной обороны из аэропорта президент США отправится в Иерусалим, где в 18:00 посетит мемориальный комплекс "Яд ва-Шем".

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    14 июля в 11:15 в гостинице "Уолдорф Астория" в Иерусалиме начнется официальная встреча премьер-министра Яира Лапида и президента США Джо Байдена. В 11:30 к ним присоединятся участники рабочих групп обеих сторон. В 12:15 Лапид и Байден проведут совместную пресс-конференцию, а в 13:30 состоится видео-беседа при участии Лапида, Байдена, премьер-министра Индии Нарендра Моди и президента ОАЭ Мухаммада бен-Заида.

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    В 16:15 состоится официальный прием в резиденции президента государства Ицхака Герцога.

    В 17:15 с президентом США побеседует глава оппозиции Биньямин Нетаниягу.

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    В 17:30 начнется церемония вручения Байдену специального президентского знака отличия.

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    В 20:00 Байден встретится со спортсменами.

    В пятницу, 15 июля, в 11:00 Байден посетит больницу "Августа Виктория" в Восточном Иерусалиме, оттуда он отправится в Бейт-Лехем для встречи с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

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    В 14:00 в аэропорту "Бен-Гурион" состоится церемония прощания с президентом США, который отправится в Саудовскую Аравию.

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    Сообщалось также, что 14 июля Лапид и Байден обнародуют документ, который должен стать платформой для двустороннего сотрудничества в ближайшие годы. Полное название документа "Иерусалимская декларация об американо-израильском стратегическом партнерстве", и в нем, по словам источника, закреплен "уникальный характер отношений между двумя странами". Этот документ должен стать платформой для сотрудничества в ближайшие годы, пишет сайт The Times of Israel.

    Телеканал "Кан-11" передал, что этим документом США подтверждают свою приверженность безопасности Израиля, укреплению его военного потенциала для сдерживания врагов и защиты от любой угрозы (или "комбинированных угроз"). В декларации говорится, что обе страны не допустят появления ядерного оружия у Ирана и обязуются "использовать все элементы национальной мощи" для противостояния ей. По данным телеканала, в документе содержатся пункты, касающиеся палестино-израильских отношений. Однако их содержание пока не обнародовано. Также будет говориться о продолжении процесса нормализации отношений между Израилем с арабскими странами.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 12 Июля 2022
    Во время визита Байдена в Израиль будет обнародована "Иерусалимская декларация"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 12 Июля 2022
    Опубликовано предварительное расписание визита в Израиль президента США Байдена
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    Сионистская организация Америки: "Джо Байден – не является другом Израиля"
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