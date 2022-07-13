Женщина впервые назначена командиром смешанного пехотного батальона ЦАХАЛа
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Майор ЦАХАЛа Ор Ливни была повышена до звания подполковника и назначена командиром батальона "Каракаль".
Напомним, "Каракаль" – это пехотное подразделение сухопутных войск Армии обороны Израиля, состоящее из военнослужащих обоих полов.
Подполковник Ливни стала первой женщиной в ЦАХАЛе, назначенной командиром смешанного пехотного батальона.
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