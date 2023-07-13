Коалиция меняет законопроект о принципе неприемлемости, до голосования две недели

В четверг, 13 июля, комиссия Кнессета по законодательству продолжит рассмотрение законопроекта об ограничении действия принципа крайней неприемлемости.

Утром стало известно, что коалиция внесла изменение в текст законопроекта. Согласно этому изменению, суд не сможет использовать принцип неприемлемости, чтобы заставить властную структуру совершить действие, от которого она пытается воздержаться.

Этот параграф добавлен в связи с намерением оппозиции обратиться в БАГАЦ с апелляцией против отказа коалиции созвать комиссию по выбору судей. Накануне глава оппозиции Яир Лапид заявил, что если комиссия не будет созвана в течение 14 дней, он подаст иск в БАГАЦ. В израильском законодательстве нет параграфа, обязывающего министра юстиции созывать комиссию, и БАГАЦ может обязать его это сделать, назвав отказ от созыва комиссии крайне неприемлемым (בלתי סביר באופן קיצוני). Новый вариант законопроекта должен "защитить" правительство от такого вмешательства.

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Одновременно в текст законопроекта внесено дополнение, согласно которому суды смогут вмешиваться в решения местных органов власти на основе принципа неприемлемости.

13 июля газета "Исраэль а-Йом" сообщила, что коалиция намерена утвердить закон до дня поста 9 ава (27 июля).