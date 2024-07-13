В Газе уничтожен террорист, приговоренный к шести пожизненным срокам и вышедший по "сделке Шалита"

Источники в Газе назвали имя еще одного террориста, убитого сегодня в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели в районе Шати, на западе города Газа.

Это Намэр Хамида, который был выслан в Газу после освобождения в рамках "сделки Шалита" в 2011 году. Как пишет Abu Ali Express, Намэр Хамида жил в Рамалле, был боевиком ФАТХа, в 2005 году его приговорили к шести пожизненным заключениям, в том числе за участие в нападении на Эйн-Ябруд (к востоку от Рамаллы) 19 октября 2003 года, в результате которого были убиты трое военнослужащих батальона "Духифат" Эльад Полак, Рои Яаков Соломон и Эрез Идан.

Ранее ХАМАС объявил имена 14 из 17 убитых в результате сегодняшнего удара ВВС ЦАХАЛа по цели в районе Шати, на западе города Газа. Все 14 названных – мужчины, многие из них известны как боевики ХАМАСа. Один из названных – "доктор". Речь идет о "докторе" Абд аль-Латифе Райане ("Абу Анасе") – он не только младший брат Назара Райана, одного из лидеров ХАМАСа, который был ликвидирован ЦАХАЛом в январе 2009 года (во время операции "Литой свинец"), но и сам занимал высокие посты в иерархии ХАМАСа, кроме того был заместителем заведующего факультетом исламских исследований Исламского университета в Газе (он был "доктором" исламских наук).

Имена убитых в результате этой атаки (по данным хамасовского "Палестинского информационного центра"):

1. Маруан Абу Хатаб

2. Мухаммад Маруан Абу Хатаб

3. Мухаммад Нахэд Абу Хатаб

4. Махмуд Нахэд Абу Хатаб

5. Ахмад Махмуд Баруд

6. Муаман Махмуд Баруд

7. Абд аль-Латиф Райан ("Абу Анас")

8. Изз Акила ("Абу Мухаммад")

9. Мухаммад Захир

10. Мухаммад Захир Абу Хасан

11. Амэр Даэр Абу аль-Абд

12. Алаа аль-Масри ("Абу Ибрагим")

13. Ахмад Абу Хаджар ("Абу Отман")

14. Исмаил Атуа

15. Намэр Хамида