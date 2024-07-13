ПИЦ: в результате удара по цели на юге Газы убит гендиректор минэкономики ХАМАСа

ХАМАС заявляет, что среди убитых в результате удара ЦАХАЛа по цели в районе Аль-Мауаси, около Хан-Юниса, на юге сектора Газы, один из высокопоставленных хамасовских чиновников.

"Палестинский информационный центр" пишет, что был убит "доктор" Усама Нуфаль – генеральный директор по политике и планированию министерства экономики Газы. Данное министерство полностью контролировалось ХАМАСом, министр и другие высокопоставленные чиновники этого ведомства являлись активистами ХАМАСа.

Ранее ЦАХАЛ и ШАБАК заявляли, что главными целями этого удара были ЦАХАЛ главарь боевиков ХАМАСа Мухаммад Дэйф и командир "Батальона Хан-Юниса" (в составе "Бригад Иззаддина аль-Касама") Раф Саламэ.