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Израиль

ПИЦ: в результате удара по цели на юге Газы убит гендиректор минэкономики ХАМАСа

время публикации: 13 июля 2024 г., 18:47 | последнее обновление: 13 июля 2024 г., 18:47
Усама Нуфаль
ПИЦ

ХАМАС заявляет, что среди убитых в результате удара ЦАХАЛа по цели в районе Аль-Мауаси, около Хан-Юниса, на юге сектора Газы, один из высокопоставленных хамасовских чиновников.

"Палестинский информационный центр" пишет, что был убит "доктор" Усама Нуфаль – генеральный директор по политике и планированию министерства экономики Газы. Данное министерство полностью контролировалось ХАМАСом, министр и другие высокопоставленные чиновники этого ведомства являлись активистами ХАМАСа.

Ранее ЦАХАЛ и ШАБАК заявляли, что главными целями этого удара были ЦАХАЛ главарь боевиков ХАМАСа Мухаммад Дэйф и командир "Батальона Хан-Юниса" (в составе "Бригад Иззаддина аль-Касама") Раф Саламэ.

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