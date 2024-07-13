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Израиль

СМИ: целью операции ЦАХАЛа близ Хан-Юниса была ликвидация Мухаммада Дейфа

время публикации: 13 июля 2024 г., 12:34 | последнее обновление: 13 июля 2024 г., 13:30
СМИ: целью операции ЦАХАЛа близ Хан-Юниса была ликвидация Мухаммада Дейфа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Целью операции ЦАХАЛа, проведенной в районе Аль-Мауаси, недалеко от Хан-Юниса, была ликвидация главы боевого крыла ХАМАСа Мухаммада Дейфа и командира "Батальона Хан-Юниса" (в составе "Бригад Иззаддина аль-Касама") Рафа Саламэ. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на источники в службах безопасности Израиля.

Пока неизвестно, были ли ликвидированы высокопоставленные террористы. ЦАХАЛ пока также не комментировал эту информацию.

Источники в Газе сообщали, что в результате действий ЦАХАЛа в районе Аль-Мауаси погибли 20 человек, более 120 ранены.

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