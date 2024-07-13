СМИ: целью операции ЦАХАЛа близ Хан-Юниса была ликвидация Мухаммада Дейфа

Целью операции ЦАХАЛа, проведенной в районе Аль-Мауаси, недалеко от Хан-Юниса, была ликвидация главы боевого крыла ХАМАСа Мухаммада Дейфа и командира "Батальона Хан-Юниса" (в составе "Бригад Иззаддина аль-Касама") Рафа Саламэ. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на источники в службах безопасности Израиля.

Пока неизвестно, были ли ликвидированы высокопоставленные террористы. ЦАХАЛ пока также не комментировал эту информацию.

Источники в Газе сообщали, что в результате действий ЦАХАЛа в районе Аль-Мауаси погибли 20 человек, более 120 ранены.