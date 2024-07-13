281-й день войны в Израиле. Хронология событий

Суббота, 13 июля 2024 года, 281-й день войны "Железные мечи", которую Израиль ведет против террористических организаций в Газе, в Иудее и Самарии, в Ливане, начиная с 7 октября 2023 года.

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе, уничтожая инфраструктуру ХАМАСа и ликвидируя боевиков. Уничтожен один из руководителей спецслужб ХАМАСа и финансист террора. Военные и силы пограничной полиции действуют в Иудее и Самарии. В ответ на ракетные обстрелы и атаки беспилотников армия Израиля наносит удары по объектам "Хизбаллы" в Ливане.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ 13.07.2024

05:00

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Туль-Карем.

04:00

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о пяти убитых в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Аль-Раи в Дир аль-Балахе, в центре сектора.

Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа атаковали дом семьи Ахмада Хагази в районе Аль-Манара в Хан-Юнисе, на юге сектора.

03:00

В районе промзоны Шхорет в Эйлате сработала тревога "Цева адом". Позже ЦАХАЛ сообщил, что силы ПВО успешно перехватили две подозрительные воздушные цели, летевшие с востока. Тревога была активирована в связи с угрозой падения осколков, заявляют военные. О пострадавших не сообщалось.

02:00

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Наби Элиас, к востоку от Калькилии.

00:00

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Калькилии, в районе Кафр Саба. Происходят столкновения. Задержаны подозреваемые.

Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в районе Абасан аль-Кабира, на востоке Хан-Юниса, на юге сектора. Есть убитые и раненые.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Шхеме, в основном в Балате. Происходят столкновения. Задержаны подозреваемые.

ЦАХАЛ уведомил о ликвидации Хамаса Мансура – одного из руководителей спецслужб ХАМАСа и "Ассоциации Аль-Хир", занимавшейся финансированием террора под видом гуманитарной деятельности. В сообщении сказано, что Мансур был ликвидирован израильскими ВВС на основании данных, полученных от военной разведки (АМАН).

-----

Последний сигнал тревоги около границы сектора Газы был зафиксирован 12 июля в 12:39 (ложная тревога). Последний сигнал тревоги около границы с Ливаном – 12 июля в 19:00. В ходе нынешней войны террористические группировки в секторе Газы и Ливане, как правило (но не всегда), прекращают "на ночь" ракетные обстрелы израильской территории.

ВОЙНА "ЖЕЛЕЗНЫЕ МЕЧИ"

Рано утром 7 октября 2023 года атака террористов началась с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен сотни израильтян и иностранных граждан, многих из которых все еще удерживают в секторе Газы.

Согласно официальным данным, 7 октября 2023 года ХАМАС похитил 251 человека. По состоянию на июнь 2024 года, террористы удерживают 120 человек (живых и мертвых). В их числе 100 мужчин, 16 женщин и двое детей, похищенных в ходе террористической атаки ХАМАСа 7 октября 2023 года. Известно, что 44 похищенных нет в живых, их тела удерживаются ХАМАСом в Газе (включая Адара Гольдина и Орона Шауля, похищенных в 2014 году). Одна женщина числится пропавшей без вести.

Освобождены/спасены 135 человек: Освобождены/спасены: четверо израильтян освобождены и одна военнослужащая спасена бойцами ЦАХАЛ до 24 ноября 2023 года; 81 израильтянин и 24 иностранца освобождены в рамках сделки с ХАМАСом с 24 по 30 ноября 2023 года; 16 похищенных убиты в плену ХАМАСа и их тела были найдены и эвакуированы бойцами ЦАХАЛа; трое похищенных случайно убиты огнем ЦАХАЛа; в рамках спецоперации 12 февраля 2024 года силы безопасности спасли в Рафиахе двух заложников; в ходе спецоперации в Нусейрате 8 июня 2024 года были спасены четверо заложников.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

В первый день войны, 7 октября, террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники. Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким, Нетивот и другие населенные пункты Западного Негева, убивая и грабя израильтян.

Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале Войны "Железные мечи".

В Израиле около 1600 погибших 7 октября и в последующие дни войны. Около 15000 человек были ранены или травмированы. Среди убитых граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Чили, Перу, Парагвая, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана.

Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

С конца октября идет наземная военная операция в Газе. В ходе боев с террористами в секторе Газы ЦАХАЛ несет значительные потери – с 27 октября (начало наземной операции в Газе) погибли около 330 военнослужащих (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля). По данным ЦАХАЛа, с начала войны в Газе ликвидированы около 15000 боевиков и их командиров (ХАМАС признает гибель примерно 6000 боевиков). "Хизбалла" заявляет о гибели примерно 360 своих боевиков и командиров (сообщалось также о потерях в рядах шиитского движения "Амаль" и боевиков-суннитов в Ливане).

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)

С начала войны из сектора Газы были запущены около 10000 ракет (по оценкам ЦАХАЛа, до 15% из них падали на территории Газы). Около 5000 ракет были выпущены "Хизбаллой" из Ливана (около 20% падали на ливанской территории). Из Сирии были выпущены десятки ракет. Террористы ХАМАСа и "Хизбаллы" применяли также ударные БПЛА.

Сотни тысяч израильтян, на юге и на севере, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны.

С 7.10.2023 на территории Палестинской автономии были задержаны около 4200 подозреваемых в терроре, около 1800 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

ЦАХАЛ наносит интенсивные удары по целям в Газе. Задействованы ВВС, ВМС, артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что с начала войны были атакованы десятки тысяч целей в секторе Газы. ЦАХАЛ регулярно наносит удары по целям в южном Ливане. ЦАХАЛ также атакует цели на территории Сирии. 1 апреля был нанесен удар по зданию "консульства" Ирана в Дамаске, убиты высокопоставленные офицеры КСИР.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о более 38000 убитых с начала войны и примерно 87000 раненых. По данным ООН, около 40% убитых в Газе – мужчины призывного возраста, 20% – женщины, 32% – несовершеннолетние, 8% – пожилые люди.

По сведениям ООН, около 1,7 млн жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома. По данным ВОЗ, 1,3 млн перемещенных жителей Газы проживают в убежищах на юге сектора. ЦАХАЛ заявляет, что более 1 млн жителей северной части Газы переместились на юг сектора.

С 21 октября в сектор Газы поставляется гуманитарная помощь. Значительную часть этой помощи забирает ХАМАС. Помощь доставляют на грузовиках или сбрасывают с самолетов. Начинаются поставки помощи морским путем.

В ночь на 14 апреля 2024 года Иран осуществил массированный удар по территории Израиля, запустив сотни ракет и ударных беспилотников по целям в Негеве, на Голанских высотах и в Иерусалиме. Абсолютное большинство ракет и БПЛА были перехвачены силами ПВО и ВВС Израиля, США, Великобритании, Иордании. В результате атаки причинен незначительный ущерб авиабазе "Неватим". Тяжело ранена девочка, десяткам людей потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока или в связи с легкими травмами.

СМИ сообщали, что в ночь на 19 апреля 2024 года Израиль нанес удар по целям в Иране. Израиль на себя ответственность не брал. Иран не возлагал ответственность на Израиль.