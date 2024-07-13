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Израиль

Нетаниягу: "Мы ликвидируем всех лидеров ХАМАСа"

время публикации: 13 июля 2024 г., 21:12 | последнее обновление: 13 июля 2024 г., 21:24
Нетаниягу: "Мы ликвидируем всех лидеров ХАМАСа"
Ronen Zvulun/Pool Photo via AP

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал сообщения о попытке ликвидации Мухаммада Дэйфа.

"На данный момент, нет точно ответа, ликвидирован ли Дэйф и его помощник Саламэ. Но я могу вам пообещать - мы ликвидируем всех лидеров ХАМАСа". - заявил премьер-министр.

Глава правительства вновь повторил, что война не прекратится до тех пор пока не будут достигнуты все цели, обозначенные в начале войны. "Мы видим заметное ослабление ХАМАСа и снижение степени поддержки террористов местными жителями", - сказал премьер-министр.

Премьер-министр заявил, что Израиль не менял ни одного параметра в предложении президента Байдена по сделке. "Я могу рассказать вам, что ХАМАС пытался внести 29 изменений в предложение по сделке, однако я твердо сказал президенту Байдену, что мы не согласимся даже на одно".

Нетаниягу пояснил, что ликвидация лидеров ХАМАСа влияет на развитие событий на других направлениях. "Иран пытается задушить нас, мы противостоим этому и продолжим противостоять", - сказал Нетаниягу.

Израиль
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