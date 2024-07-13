На одном из пляжей Тель-Авива утонула женщина, мужчина доставлен в больницу

Как сообщает пресс-служба МАДА, в диспетчерскую "Маген Давид Адом" поступило сообщение о двух утонувших людей. Когда парамедики прибыли на место, они нашли на берегу мужчину примерно 35 лет в бессознательном состоянии.

Бригада приступила к проведению сердечно-легочной реанимации мужчине, когда спасатели принесли женщину, находившуюся без сознания, пульса и дыхания. Парамедики немедленно приступили к реанимации, однако вскоре им пришлось констатировать смерть женщины.

Состояние мужчины удалось стабилизировать, он был доставлен в больницу "Вольфсон", он в тяжелом состоянии.