x
13 июля 2024
|
последняя новость: 21:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 июля 2024
|
13 июля 2024
|
последняя новость: 21:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На одном из пляжей Тель-Авива утонула женщина, мужчина доставлен в больницу

время публикации: 13 июля 2024 г., 20:48 | последнее обновление: 13 июля 2024 г., 20:56
На одном из пляжей Тель-Авива утонула женщина, мужчина доставлен в больницу
Пресс-служба МАДА

Как сообщает пресс-служба МАДА, в диспетчерскую "Маген Давид Адом" поступило сообщение о двух утонувших людей. Когда парамедики прибыли на место, они нашли на берегу мужчину примерно 35 лет в бессознательном состоянии.

Бригада приступила к проведению сердечно-легочной реанимации мужчине, когда спасатели принесли женщину, находившуюся без сознания, пульса и дыхания. Парамедики немедленно приступили к реанимации, однако вскоре им пришлось констатировать смерть женщины.

Состояние мужчины удалось стабилизировать, он был доставлен в больницу "Вольфсон", он в тяжелом состоянии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 июня 2024

В Рахате утонул в бассейне двухлетний мальчик
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 июня 2024

На одном из пляжей Ашкелона утонул мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 июня 2024

На диком пляже в Ашкелоне утонул мужчина, еще два человека доставлены в больницу