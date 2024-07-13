На одном из пляжей Тель-Авива утонула женщина, мужчина доставлен в больницу
время публикации: 13 июля 2024 г., 20:48 | последнее обновление: 13 июля 2024 г., 20:56
Как сообщает пресс-служба МАДА, в диспетчерскую "Маген Давид Адом" поступило сообщение о двух утонувших людей. Когда парамедики прибыли на место, они нашли на берегу мужчину примерно 35 лет в бессознательном состоянии.
Бригада приступила к проведению сердечно-легочной реанимации мужчине, когда спасатели принесли женщину, находившуюся без сознания, пульса и дыхания. Парамедики немедленно приступили к реанимации, однако вскоре им пришлось констатировать смерть женщины.
Состояние мужчины удалось стабилизировать, он был доставлен в больницу "Вольфсон", он в тяжелом состоянии.
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