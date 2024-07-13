ЦАХАЛ подтвердил, что целью операции близ Хан-Юниса была ликвидация Дэйфа и Саламэ

Армия обороны Израиля подтвердила попытку ликвидации главы боевого крыла ХАМАСа Мухаммада Дэйфа и командира "Батальона Хан-Юниса" (в составе "Бригад Иззаддина аль-Касама") Рафа Саламэ, организаторов резни 7 октября. Удары были нанесены по целям в районах Ан-Нус и Аль-Мауаси, около Хан-Юниса, а также Шати.

Заложников, по оценкам ЦАХАЛа, в этом районе не было.

При этом пока не установлено, ликвидированы ли эти террористы. По оценкам ЦАХАЛа, Дэйф может быть серьезно ранен.

Из офиса премьер-министра Биньямина Нетаниягу сообщили, комментируя действия ЦАХАЛа около Хан-Юниса: "Еще в самом начале войны премьер-министр Биньямин Нетаниягу отдал приказ о ликвидации лидеров ХАМАСа. Премьер-министр в курсе всех последних событий и и продолжает получать регулярные обновления. В течение дня премьер-министр проведет оценку ситуации с представителями военных и сил безопасности, чтобы обсудить дальнейшие шаги".

В канцелярии министра обороны Йоава Галанта сообщили, что министр проводит оценку оперативной ситуации с начальником генштаба Герци А-Леви и главой ШАБАКа Роненом Баром.

Из канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу сообщили, что премьер еще в начале войны дал указание устранить высокопоставленных террористов ХАМАСа.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о более 70 убитых и почти 300 раненых в результате ударов ЦАХАЛа по целям в районах Ан-Нус и Аль-Мауаси, около Хан-Юниса. При этом ХАМАС заявляет, что среди убитых множество мирных граждан. О том, пострадали ли лидеры боевиков ХАМАСа в результате атаки, пока умалчивается.

Официальный представитель ХАМАСа Абдул Рахман Шадид заявил, что атака ЦАХАЛа на Хан-Юнис показывает, что Израиль не заинтересован в достижении соглашения о прекращении огня. Он призвал "к сопротивлению израильской агрессии как в секторе Газы, так и в Иерусалиме".

Сами Абу Захри, высокопоставленный чиновник ХАМАС, проживающий за границей, заявил, что "все погибшие были гражданскими лицами".