Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 13 июля: операции в Калькилии и Туль-Кареме

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 13 июля действовали в Калькилии, в районе Кафр Саба. Были задержаны подозреваемые, происходили столкновения. Также палестинские источники сообщали, что силы ЦАХАЛа вошли в Туль-Карем.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.