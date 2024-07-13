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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 13 июля: операции в Калькилии и Туль-Кареме

время публикации: 13 июля 2024 г., 06:50 | последнее обновление: 13 июля 2024 г., 06:50
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 13 июля: операции в Калькилии и Туль-Кареме
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 13 июля действовали в Калькилии, в районе Кафр Саба. Были задержаны подозреваемые, происходили столкновения. Также палестинские источники сообщали, что силы ЦАХАЛа вошли в Туль-Карем.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

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