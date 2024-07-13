В Яффо застрелен молодой мужчина

В ночь на 13 июля в Яффо на улице Расин в результате нападения с применением огнестрельного оружия был тяжело ранен мужчина примерно 20 лет. Раненого доставили в больницу "Вольфсон" в Холоне, где врачи констатировали его смерть.

Полиция заявляет, что речь идет о разборках между криминальными кланами. Проводится расследование.

По данным полиции, убитому был 21 год, он нелегально находился на территории Израиля.