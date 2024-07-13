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Израиль

В Яффо застрелен молодой мужчина

время публикации: 13 июля 2024 г., 01:01 | последнее обновление: 13 июля 2024 г., 05:06
В Яффо застрелен молодой мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на 13 июля в Яффо на улице Расин в результате нападения с применением огнестрельного оружия был тяжело ранен мужчина примерно 20 лет. Раненого доставили в больницу "Вольфсон" в Холоне, где врачи констатировали его смерть.

Полиция заявляет, что речь идет о разборках между криминальными кланами. Проводится расследование.

По данным полиции, убитому был 21 год, он нелегально находился на территории Израиля.

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