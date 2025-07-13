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Израиль

ЦАХАЛ ликвидирует боевиков, работающих над восстановлением ХАМАСа и "Исламского джихада"

Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
время публикации: 13 июля 2025 г., 20:21 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 20:27
ЦАХАЛ ликвидирует боевиков, работающих над восстановлением ХАМАСа и "Исламского джихада"
Пресс-служба ЦАХАЛа

В последние две недели ЦАХАЛ с помощью беспилотных аппаратов провел серию успешных ликвидаций командиров ХАМАСа и "Исламского джихада", работавших над восстановлением военного потенциала организаций. Операции проводились на основе данных военной разведки под руководством командования Южного военного округа и ШАБАКа.

Ликвидированные боевики:

Мухаммад Абу Ауад – старший инженер отдела разработки и специальных проектов в Штабе по производству вооружений ХАМАСа. Ауад отвечал за разработку точных ракет и отвечал за организацию их производства.

Билаль Абу Шиха – начальник отдела в Штабе по производству вооружений ХАМАСа;

Тисир Шарим – начальник отдела в Штабе по производству вооружений ХАМАСа;

Мундар Салми – начальник мастерской при Штабе по производству вооружений ХАМАСа. Руководил производством боевых средств и способствовал военному усилению ХАМАСа в секторе;

Билаль Маслам – начальник отдела в военной разведке ХАМАСа;

Рабиа Мустафа Рабиа Сахуиль – "финансист" военного крыла ХАМАСа. Участвовал в переводе миллионов долларов ХАМАСу, и таким образом способствовал продолжению террористической деятельности организации и ее восстановлению;

Ахмад Абу Шамала – командир подразделения военной разведки ХАМАСа;

Мустафа Дабабш – заместитель начальника Штаба по производству вооружений ХАМАСа;

Мухаммад Аль-Биюх – старший сотрудник военного производства "Исламского джихада".

В сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля подчеркивается: "ЦАХАЛ и ШАБАК планомерно пресекают попытки террористических организаций восстановить свой боевой потенциал. Для этого ведется наблюдение за высокопоставленными боевиками, которые реально работают над восстановлением этих организаций. Ликвидации продолжатся".

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