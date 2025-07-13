Стрельба в Кафр-Касеме, убит местный житель

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о начале расследования обстоятельств убийства местного жителя, мужчины примерно 20 лет.

Расследование было начато после получения сообщения от службы скорой помощи "Маген Давид Адом" о том, что из Кафр-Касема в больницу доставлен мужчина с огнестрельными ранениями. Позднее из больницы передали, что пациент скончался.