Стрельба в Кафр-Касеме, убит местный житель
время публикации: 13 июля 2025 г., 19:26 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 19:26
Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о начале расследования обстоятельств убийства местного жителя, мужчины примерно 20 лет.
Расследование было начато после получения сообщения от службы скорой помощи "Маген Давид Адом" о том, что из Кафр-Касема в больницу доставлен мужчина с огнестрельными ранениями. Позднее из больницы передали, что пациент скончался.
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