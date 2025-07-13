ВВС ЦАХАЛа атаковали более 150 целей по всему сектору Газы за минувшие сутки

Бойцы 99-й и 162-й дивизий продолжают действовать в районе Бейт-Хануна на севере сектора Газы, ликвидируя террористов, уничтожая террористическую инфраструктуру, средства ведения боя и подземные туннели. В течение последних суток израильское военнослужащие обнаружили и уничтожили ракетную пусковую установку.

На севере сектора Газы бойцы 98-й дивизии обнаружили и уничтожили оперативные квартиры и дополнительную террористическую инфраструктуру, были также ликвидированы террористы.

Подразделения 36-й дивизии продолжают действовать в районе Хан-Юниса на юге сектора Газы, как и бойцы 143-й дивизии Газа. За последние сутки были уничтожены десятки объектов террористической инфраструктуры, множество террористов были атакованы с воздуха.

ВВС ЦАХАЛа за последние сутки атаковали более 150 целей по всему сектору Газы, были атакованы террористы и группы боевиков, заминированные здания, склады оружия и боеприпасов, снайперские позиции и позиции для запуска противотанковых ракет, заминированные районы и многое другое.