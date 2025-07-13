Помощники по уходу из Узбекистана и Индии подозреваются в нападении на подопечного
время публикации: 13 июля 2025 г., 13:32 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 13:32
Сотрудники тель-авивской полиции арестовали двоих подозреваемых, иностранных работников, по подозрению в нападении на беззащитного пожилого человека в Северном Тель-Авиве. Подозреваемые работают у пострадавшего помощниками по уходу.
Жалоба в полицию поступила несколько дней назад: 39-летняя гражданка Узбекистана и 35-летний гражданин Индии, работающие у пожилого человека в Северном Тель-Авиве, по подозрению подателей жалобы, причастны к нападению на него.
После получения жалобы полиция установила местонахождение подозреваемых, и они были арестованы. Суд продлил срок их содержания под стражей до 14 июля.
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