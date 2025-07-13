Помощники по уходу из Узбекистана и Индии подозреваются в нападении на подопечного

Сотрудники тель-авивской полиции арестовали двоих подозреваемых, иностранных работников, по подозрению в нападении на беззащитного пожилого человека в Северном Тель-Авиве. Подозреваемые работают у пострадавшего помощниками по уходу.

Жалоба в полицию поступила несколько дней назад: 39-летняя гражданка Узбекистана и 35-летний гражданин Индии, работающие у пожилого человека в Северном Тель-Авиве, по подозрению подателей жалобы, причастны к нападению на него.

После получения жалобы полиция установила местонахождение подозреваемых, и они были арестованы. Суд продлил срок их содержания под стражей до 14 июля.