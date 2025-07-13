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Израиль

На перекрестке Шаар-Негев ранен израильтянин выстрелом из Газы

Газа
ЦАХАЛ
время публикации: 13 июля 2025 г., 17:16 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 17:20
На перекрестке Шаар-Негев ранен израильтянин выстрелом из Газы
Photo by Flash90

На перекрестке Шаар-Негев, недалеко от границы с сектором Газы, пуля попала в легковой автомобиль, легко ранив водителя.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что за рулем машины находился военнослужащий. А выстрел был совершен израильскими военнослужащими, находящимися в секторе Газы.

Глава местного совета Шаар-Негев Ури Эпштейн, комментируя этот инцидент, заявил, что правительство, принявшее решение о возвращении жителей в свои дома, не знакомо с ситуацией и не понимает последствий собственных решений. Он призвал политиков и представителей системы безопасности посетить этот район и убедиться, действительно ли ситуация не представляет угрозы для жизней гражданских лиц.

Израиль
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