На перекрестке Шаар-Негев ранен израильтянин выстрелом из Газы

На перекрестке Шаар-Негев, недалеко от границы с сектором Газы, пуля попала в легковой автомобиль, легко ранив водителя.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что за рулем машины находился военнослужащий. А выстрел был совершен израильскими военнослужащими, находящимися в секторе Газы.

Глава местного совета Шаар-Негев Ури Эпштейн, комментируя этот инцидент, заявил, что правительство, принявшее решение о возвращении жителей в свои дома, не знакомо с ситуацией и не понимает последствий собственных решений. Он призвал политиков и представителей системы безопасности посетить этот район и убедиться, действительно ли ситуация не представляет угрозы для жизней гражданских лиц.