На перекрестке Шаар-Негев ранен израильтянин выстрелом из Газы
время публикации: 13 июля 2025 г., 17:16 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 17:20
На перекрестке Шаар-Негев, недалеко от границы с сектором Газы, пуля попала в легковой автомобиль, легко ранив водителя.
Радиостанция "Кан Бет" передала, что за рулем машины находился военнослужащий. А выстрел был совершен израильскими военнослужащими, находящимися в секторе Газы.
Глава местного совета Шаар-Негев Ури Эпштейн, комментируя этот инцидент, заявил, что правительство, принявшее решение о возвращении жителей в свои дома, не знакомо с ситуацией и не понимает последствий собственных решений. Он призвал политиков и представителей системы безопасности посетить этот район и убедиться, действительно ли ситуация не представляет угрозы для жизней гражданских лиц.