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Израиль

Браконьеры выдавали себя за солдат, охотились в лесах Иерусалима и выращивали бойцовских собак

Криминал в арабском секторе
Иудея и Самария
Животные
время публикации: 13 июля 2025 г., 17:01 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 17:06
Браконьеры выдавали себя за солдат, охотились в лесах Иерусалима и выращивали бойцовских собак
Пресс-служба полиции Израиля

В арабской деревне Катанна, расположенной в 12 км к северо-западу от Иерусалима, арестованы двое подозреваемых, отец и сын, которые подозреваются в браконьерстве, незаконном выращивании бойцовских собак, а также выдавании себя за военнослужащих ЦАХАЛа.

Расследование было начато после появления видеозаписей в социальных сетях, на которых одетые в военную форму мужчины демонстрировали собак, выращиваемых для боев. В ночь на воскресенье в деревне Катанна была проведена целенаправленная операция, в которой принимали участие сотрудники полиции и бойцы ЦАХАЛа.

Во время обыска были обнаружены сотни предметов военной одежды и снаряжения ЦАХАЛа: форменные рубашки, брюки, свитера, куртки, обувь, изъяты мобильные телефоны членов семейства, охотничье оружие, а также три незаконно содержащиеся в неволе дикобраза. Два дикобраза были освобождены на природу инспекторами Управления природы и парков, а третьего забрали в больницу для лечения.

Двое подозреваемых арестованы и доставлены в полицию для допроса, вскоре им будут предъявлены обвинения.

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