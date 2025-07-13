Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 13 июля, температура немного понизится и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 18-30 градусов, в Тель-Авиве – 23-29, в Хайфе – 23-28, в Эйлате – 29-41, в Беэр-Шеве – 23-33, в Мицпе-Рамоне – 23-34, на побережье Мертвого моря – 28-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-29, в Ариэле – 19-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-34, на Голанских высотах – 20-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 60-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 40 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В понедельник температура немного понизится. Во вторник-среду – повышение температуры.