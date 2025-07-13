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Израиль

"Ракевет Исраэль" объявила об увеличении частоты движения поездов на одной из основных линий

Транспорт
Ракевет Исраэль
время публикации: 13 июля 2025 г., 05:28 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 05:35
"Ракевет Исраэль" объявила об увеличении частоты движения поездов на одной из основных линий
Flash90/Yossi Aloni

Железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" объявила об увеличении частоты движения поездов, начиная с 13 июля, на станциях Раанана, Од а-Шарон-Соколов, Кфар-Саба-Нордау, Рош а-Аин-Север, Петах-Тиква, Бней-Брак, Бат-Ям, Холон, Ришон-ле-Цион (Моше Даян), Явне-Запад и Ашдод ("Гешер Ад Алом").

В объявлении "Ракевет Исраэль" сказано, что в часы пик по этой линии будут проходить от трех до четырех поездов в час.

"Полную информацию о станциях и расписании поездов можно получать через приложение, на сайте "Ракевет Исраэль", по телефону горячей линии *5770 или через WhatsApp по номеру 052-3273570", – напоминает компания.

Израиль
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