"Ракевет Исраэль" объявила об увеличении частоты движения поездов на одной из основных линий

Железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" объявила об увеличении частоты движения поездов, начиная с 13 июля, на станциях Раанана, Од а-Шарон-Соколов, Кфар-Саба-Нордау, Рош а-Аин-Север, Петах-Тиква, Бней-Брак, Бат-Ям, Холон, Ришон-ле-Цион (Моше Даян), Явне-Запад и Ашдод ("Гешер Ад Алом").

В объявлении "Ракевет Исраэль" сказано, что в часы пик по этой линии будут проходить от трех до четырех поездов в час.

"Полную информацию о станциях и расписании поездов можно получать через приложение, на сайте "Ракевет Исраэль", по телефону горячей линии *5770 или через WhatsApp по номеру 052-3273570", – напоминает компания.