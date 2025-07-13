Внимание, розыск: пропала 25-летняя Диана Орлов из Иерусалима

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь в розыске пропавшей. Пропала 25-летняя Диана Орлов из Иерусалима, в последний раз девушку видели 9-10 июля в обеденные часы в Ноф а-Галиле, после чего от нее не было вестей.

Приметы пропавшей: рост 165 см, короткие от природы темные обесцвеченные волосы, худощавое телосложение. Была одета в коричневые брюки, полосатую майку красно-бежевого цвета и сандалии. На теле девушки несколько татуировок: сердечко возле левого глаза, бриллиант возле правого глаза, на руках спираль, цветок и другие рисунки, на ноге татуировка кролика.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Лев а-Бира по телефону 02-5391550.