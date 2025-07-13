x
13 июля 2025
|
последняя новость: 13:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 июля 2025
|
13 июля 2025
|
последняя новость: 13:22
13 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропала 25-летняя Диана Орлов из Иерусалима

Полиция
Розыск
время публикации: 13 июля 2025 г., 13:03 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 13:03
Внимание, розыск: пропала 25-летняя Диана Орлов из Иерусалима
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь в розыске пропавшей. Пропала 25-летняя Диана Орлов из Иерусалима, в последний раз девушку видели 9-10 июля в обеденные часы в Ноф а-Галиле, после чего от нее не было вестей.

Приметы пропавшей: рост 165 см, короткие от природы темные обесцвеченные волосы, худощавое телосложение. Была одета в коричневые брюки, полосатую майку красно-бежевого цвета и сандалии. На теле девушки несколько татуировок: сердечко возле левого глаза, бриллиант возле правого глаза, на руках спираль, цветок и другие рисунки, на ноге татуировка кролика.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Лев а-Бира по телефону 02-5391550.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook