СМИ: Бен-Гвир убеждает министров от "Ликуда" возражать против сделки с ХАМАСом

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир проводит беседы с министрами от "Ликуда", убеждая их возражать против формирующейся сделки с ХАМАСом.

Как сообщает "Кешет", 13 июля Бен-Гвир беседовал с несколькими министрами, и в настоящий момент примерно десять министров, которых называют "потенциальными противниками сделки".

На фоне растущего числа противников сделки среди министров, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретится позднее с Итамаром Бен-Гвиром.

В ночь на 13 июля Нетаниягу беседовал с министром финансов Бецалелем Смотричем, который также возражает против сделки.