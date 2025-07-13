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Израиль

СМИ: Бен-Гвир убеждает министров от "Ликуда" возражать против сделки с ХАМАСом

Итамар Бен-Гвир
Ликуд
время публикации: 13 июля 2025 г., 12:57 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 12:57
СМИ: Бен-Гвир убеждает министров от "Ликуда" возражать против сделки с ХАМАСом
Yonatan Sindel/Flash90

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир проводит беседы с министрами от "Ликуда", убеждая их возражать против формирующейся сделки с ХАМАСом.

Как сообщает "Кешет", 13 июля Бен-Гвир беседовал с несколькими министрами, и в настоящий момент примерно десять министров, которых называют "потенциальными противниками сделки".

На фоне растущего числа противников сделки среди министров, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретится позднее с Итамаром Бен-Гвиром.

В ночь на 13 июля Нетаниягу беседовал с министром финансов Бецалелем Смотричем, который также возражает против сделки.

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