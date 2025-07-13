Внимание, розыск: пропал Дмитрий Асипов из Кирьят-Хаима

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал Дмитрий Асипов из Кирьят-Хаима, в последний раз его видели в субботу, 12 июля, на улице Шивтей Исраэль в Кирьят-Хаиме, и с тех пор от него не было вестей. Семья пропавшего дала разрешение на публикацию сообщения о его исчезновении.

Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавый, рыжие волосы, карие глаза, светлый оттенок кожи. Был одет в черную шляпу, белую футболку и зеленые шорты.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Звулуна по телефону 04-8464444.