БАГАЦ утвердил компромисс о назначении руководителя ШАБАКа
время публикации: 13 июля 2025 г., 12:56 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 12:56
В ходе закрытого заседания судьи Высшего суда справедливости (БАГАЦ) утвердили соглашение сторон относительно назначения руководителя Общей службы безопасности (ШАБАК).
В соответствии с этим компромиссом, через 60 дней должен быть решен вопрос конфликта интересов, и глава правительства Биньямин Нетаниягу сможет выбрать нового главу ШАБАКа и порекомендовать его комиссии по назначениям высших чиновников (Комиссия Груниса).
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