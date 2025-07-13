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Израиль

БАГАЦ утвердил компромисс о назначении руководителя ШАБАКа

Биньямин Нетаниягу
ШАБАК
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 13 июля 2025 г., 12:56 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 12:56
БАГАЦ утвердил компромисс о назначении руководителя ШАБАКа
Flash90. Фото Г.Йоханан

В ходе закрытого заседания судьи Высшего суда справедливости (БАГАЦ) утвердили соглашение сторон относительно назначения руководителя Общей службы безопасности (ШАБАК).

В соответствии с этим компромиссом, через 60 дней должен быть решен вопрос конфликта интересов, и глава правительства Биньямин Нетаниягу сможет выбрать нового главу ШАБАКа и порекомендовать его комиссии по назначениям высших чиновников (Комиссия Груниса).

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