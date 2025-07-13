БАГАЦ утвердил компромисс о назначении руководителя ШАБАКа

В ходе закрытого заседания судьи Высшего суда справедливости (БАГАЦ) утвердили соглашение сторон относительно назначения руководителя Общей службы безопасности (ШАБАК).

В соответствии с этим компромиссом, через 60 дней должен быть решен вопрос конфликта интересов, и глава правительства Биньямин Нетаниягу сможет выбрать нового главу ШАБАКа и порекомендовать его комиссии по назначениям высших чиновников (Комиссия Груниса).