Арест жителя Акко, подозреваемого в похищении и убийстве, продлен до 21 июня

В понедельник, 13 июня, мировой суд в Акко продлил до 21 июня срок содержания под стражей жителя Акко, подозреваемого в похищении и убийстве, сообщает пресс-служба полиции.

Никакие имена в официальном сообщении полиции названы не были. Но в нем содержалось напоминание о решении суда в Акко о запрете на публикацию подробностей расследования до 4 июля. То есть речь идет об аресте главного подозреваемого по делу Сапир Нахум.

Журналисты, присутствовавшие в суде, подтверждают: продлен арест Уалы Халайлы, бывшего мужа Сапир Нахум. Причем судья заявил, что подозрения в отношении него "значительно усилились".

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Как сообщалось ранее, продолжается расследование обстоятельств исчезновения 24-летней Сапир Нахум – жительницы Акко, матери двух маленьких детей.

В понедельник, 13 июня, стало известно о задержании брата бывшего мужа Сапир – 34-летнего Уалы Джамаля Халайлы, подозреваемого в причастности к исчезновению и, возможно, убийству молодой женщины. Брат главного подозреваемого, по версии следствия, может быть соучастником в сговоре с целью совершения преступления. Задержанные были доставлены в суд для принятия решения о целесообразности продления содержания их под стражей.

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Вечером 12 июня после многодневных поисков около деревни Ибтин было найдено тело женщины. Тело находится в институте судебно-медицинской экспертизы Абу Кабир. Пока официально не подтверждено, что найдено тело Сапир Нахум, розыски которой велись со 2 июня.

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Утром 13 июня родственники Сапир Нахум были приглашены в Абу Кабир.

Мировой суд в Акко продлил до 4 июля 2022 года запрет на публикацию каких-либо деталей расследования обстоятельств исчезновения Сапир Нахум.

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Уала Джамаль Халайла был задержан 3 июня по подозрению в причастности к исчезновению молодой женщины. Мужчина, видевший Сапир последним, отказывается сотрудничать со следствием.

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Сапир Нахум пропала 2 июня. В последний раз женщину видели выходящей из машины ее бывшего мужа, который отрицает, что связан с ее исчезновением.

Еще до того, как суд разрешил опубликовать имя мужчины, было известно, что он активный пользователь сети Tiktok. Также известно, что у него есть судимости. В 2011 году его приговорили к тюремному заключению за вооруженное ограбление почтового отделения. У мужчины есть судимости за вандализм и судимости, связанные с наркотиками.

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У Сапир Нахум двое детей – двухлетняя девочка и восьмимесячный мальчик. Отец детей отказывался платить алименты и в течение полугода не видел детей. По словам семьи Сапир, мужчина вновь появился только после того, как девушка потребовала у него алименты через суд.