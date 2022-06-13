Обнаружение тела женщины около деревни Ибтин: расследование продолжается

Утром в понедельник, 13 июня, полиция сообщила о продолжении расследования в связи с обнаружением накануне тела женщины около деревни Ибтин.

По состоянию на 7 утра, тело находится в институте судебно-медицинской экспертизы Абу Кабир.

На данный момент не официального подтверждения того, что найдено тело Сапир Нахум, розыски которой ведутся со 2 июня.

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Тело женщины было найдено около деревни Ибтин вечером 12 июня после многодневных поисков.

Согласно сообщениям в СМИ, полиция попросила родственников набраться терпения и дождаться окончания процедуры идентификации. Эден, сестру Сапир Нахум, пригласили в отделение полиции в Акко.

Мировой суд в Акко продлил до 4 июля 2022 года запрет на публикацию каких-либо деталей расследования обстоятельств исчезновения 24-летней Сапир Нахум.

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7 июня мировой суд Хайфы по просьбе следователей разрешил публикацию имени и фотографии бывшего мужа пропавшей без вести 24-летней Сапир Нахум. 34-летний житель Акко Уала Джамаль Халайла был задержан 3 июня по подозрению в причастности к исчезновению молодой женщины. Мужчина, видевший Сапир последним, отказывается сотрудничать со следствием.

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Сапир Нахум пропала 2 июня. В последний раз женщину видели выходящей из машины ее бывшего мужа, который отрицает, что связан с ее исчезновением.

Еще до того, как суд разрешил опубликовать имя мужчины, было известно, что он активный пользователь сети Tiktok. Также известно, что у него есть судимости. В 2011 году его приговорили к тюремному заключению за вооруженное ограбление почтового отделения. У мужчины есть судимости за вандализм и судимости, связанные с наркотиками.

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У Сапир Нахум двое детей – двухлетняя девочка и восьмимесячный мальчик. Отец детей отказывался платить алименты и в течение полугода не видел детей. По словам семьи Сапир, мужчина вновь появился только после того, как девушка потребовала у него алименты через суд.