Обнаружение тела женщины около деревни Ибтин: расследование продолжается
Утром в понедельник, 13 июня, полиция сообщила о продолжении расследования в связи с обнаружением накануне тела женщины около деревни Ибтин.
По состоянию на 7 утра, тело находится в институте судебно-медицинской экспертизы Абу Кабир.
На данный момент не официального подтверждения того, что найдено тело Сапир Нахум, розыски которой ведутся со 2 июня.
Тело женщины было найдено около деревни Ибтин вечером 12 июня после многодневных поисков.
Согласно сообщениям в СМИ, полиция попросила родственников набраться терпения и дождаться окончания процедуры идентификации. Эден, сестру Сапир Нахум, пригласили в отделение полиции в Акко.
Мировой суд в Акко продлил до 4 июля 2022 года запрет на публикацию каких-либо деталей расследования обстоятельств исчезновения 24-летней Сапир Нахум.
7 июня мировой суд Хайфы по просьбе следователей разрешил публикацию имени и фотографии бывшего мужа пропавшей без вести 24-летней Сапир Нахум. 34-летний житель Акко Уала Джамаль Халайла был задержан 3 июня по подозрению в причастности к исчезновению молодой женщины. Мужчина, видевший Сапир последним, отказывается сотрудничать со следствием.
Сапир Нахум пропала 2 июня. В последний раз женщину видели выходящей из машины ее бывшего мужа, который отрицает, что связан с ее исчезновением.
Еще до того, как суд разрешил опубликовать имя мужчины, было известно, что он активный пользователь сети Tiktok. Также известно, что у него есть судимости. В 2011 году его приговорили к тюремному заключению за вооруженное ограбление почтового отделения. У мужчины есть судимости за вандализм и судимости, связанные с наркотиками.
У Сапир Нахум двое детей – двухлетняя девочка и восьмимесячный мальчик. Отец детей отказывался платить алименты и в течение полугода не видел детей. По словам семьи Сапир, мужчина вновь появился только после того, как девушка потребовала у него алименты через суд.
Продолжается опознание тела, обнаруженного во время поисков Сапир Нахум
Возле деревни Ибтин обнаружено тело женщины
Разрешено к публикации имя бывшего мужа Сапир Нахум, поиски которой ведутся со 2 июня
Сапир Нахум все еще не найдена, бывший муж не сотрудничает со следствием