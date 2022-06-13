adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
17 - 23°
Тель-Авив:
23 - 26°
Эйлат:
25 - 35°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.440 ₪ 3.599 ₪
Иерусалим:
17 - 23°
Тель-Авив:
23 - 26°
Эйлат:
25 - 35°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Украина обратилась к Израилю с просьбой о выделении кредита

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Источник: Украина обратилась к Израилю с просьбой о выделении кредита
    Yonatan Sindel/Flash90

    Журналист Шимон Бриман, эксперт по израильско-украинским отношениям, на своей странице в Facebook написал, что правительство Украины обратилось к Израилю с просьбой о выделении кредита. При этом Бриман ссылается на "высокопоставленный источник в МИДе Украины".

    Согласно опубликованной Бриманом информации, просьба поступила к Нафтали Беннету от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. В письме речь шла о кредите в 500 млн долларов, которые запрашиваются на льготных условиях.

    adv_11 incontent_1

    Бриман написал, что обращение от премьер-министра Украины находится в канцелярии Беннета уже десять дней без ответа, безо всякой реакции. В Киеве продолжаются надеяться на позитивный ответ.

    adv_12 m_ar_1

    "Многие страны мира уже выделили подобные кредиты Украине. Например, Япония выделила 600 млн.долларов со сроком погашения кредита в 30 лет, из них льготный период – 10 лет, с процентной ставкой 1% годовых. Люксембург выделил кредит в 250 млн.евро, Германия – 300 млн.евро, Канада – 800 млн.долл", – пишет Бриман.

    Пресс-служба главы правительства подтвердила редакции NEWSru.co.il факт получения просьбы. Письмо в канцелярию Беннета было передано послом Украины в Израиле.

    adv_13 incontent_2

    adv_14 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_15 ar_middle_wwh
    adv_16 ar_middle_yandex
    adv_17 ar_middle_mobile_yandex
    adv_18 ar_right_wwh
    adv_19 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    20:46 Минздрав Израиля рекомендовал вернуться к ношению масок в закрытом пространстве
    20:10 22 страны осудили антиизраильскую позицию Совета ООН по правам человека
    18:03 Украина обратилась к Израилю с просьбой о выделении кредита
    17:39 Уровень террористической угрозы для израильтян в Стамбуле поднят до самого высокого
    16:25 Нир Орбах объявил, что прекращает голосовать с коалицией
    15:28 Итоги валютных торгов 13 июня 2022 года: курс доллара резко вырос, курс евро также возрос
    15:17 Глава МИД Израиля призвал израильтян воздержаться от поездок в Турцию
    15:02 Отчет CREA: за первые 100 дней войны против Украины Россия заработала на нефти и газе почти $100 млрд
    adv_20 ar_right_2
    adv_21 ar_right_3
    adv_22 ar_right_4
    adv_23 ar_right_5