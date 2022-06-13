Украина обратилась к Израилю с просьбой о выделении кредита

Журналист Шимон Бриман, эксперт по израильско-украинским отношениям, на своей странице в Facebook написал, что правительство Украины обратилось к Израилю с просьбой о выделении кредита. При этом Бриман ссылается на "высокопоставленный источник в МИДе Украины".

Согласно опубликованной Бриманом информации, просьба поступила к Нафтали Беннету от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. В письме речь шла о кредите в 500 млн долларов, которые запрашиваются на льготных условиях.

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Бриман написал, что обращение от премьер-министра Украины находится в канцелярии Беннета уже десять дней без ответа, безо всякой реакции. В Киеве продолжаются надеяться на позитивный ответ.

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"Многие страны мира уже выделили подобные кредиты Украине. Например, Япония выделила 600 млн.долларов со сроком погашения кредита в 30 лет, из них льготный период – 10 лет, с процентной ставкой 1% годовых. Люксембург выделил кредит в 250 млн.евро, Германия – 300 млн.евро, Канада – 800 млн.долл", – пишет Бриман.

Пресс-служба главы правительства подтвердила редакции NEWSru.co.il факт получения просьбы. Письмо в канцелярию Беннета было передано послом Украины в Израиле.