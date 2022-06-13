Уровень террористической угрозы для израильтян в Стамбуле поднят до самого высокого

Управление по борьбе с террором при Совете национальной безопасности (МАЛАЛ) призвало израильских граждан отказаться от поездок в Стамбул, если в этом нет жизненной необходимости. Туристам, находящимся там, необходимое как можно скорее покинуть опасную зону.

В понедельник, 13 июня, уровень террористической угрозы в Стамбуле был поднят до самого высокого, четвертого, уровня.

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В других регионах Турции действует "третий уровень угрозы", при котором израильским гражданам рекомендуется избегать их посещения.

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В сообщении Управления по борьбе с террором отдельно подчеркивается, что на данный момент нет запрета на полеты в другие страны с пересадкой в Стамбуле, если турист не покидает территорию аэропорта.

Министр туризма Константин Развозов обратился к руководству авиакомпаний, выполняющих рейсы в Турцию, с просьбой произвести возврат денег для израильтян, которые отменили полеты в связи с выпуском предупреждения о существующей опасности для израильтян в Турции.

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Константин Развозов: "Как известно, большое количество израильтян были вынуждены отменить билеты в Турцию. Я обращаюсь к руководству авиакомпаний проявить понимание в сложившейся ситуации, и произвести возврат денег за билеты, либо "заморозить" билеты и позволить воспользоваться ими, когда позволит ситуация в плане безопасности".

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Ранее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид призвал израильтян воздержаться от полетов в Турцию в ближайшее время. "После событий последних недель в Турции и после серии попыток иранских терактов против израильтян, отправившихся на отдых в Стамбул, призываем израильтян не летать в Стамбул и, если у вас нет жизненной необходимости, не летать в Турцию вообще. Если вы уже находитесь в Стамбуле, возвращайтесь в Израиль как можно скорее. Израильские службы безопасности, министерство иностранных дел, канцелярия премьер-министра и все мы в последние недели были участниками огромных усилий по спасению жизней израильтян. Некоторые из них вернулись в Израиль не зная, что их жизнь была спасена. Террористические акты готовились против израильтян, отправившихся в отпуск. Террористы целенаправленно выбирают израильских граждан, чтобы похищать или убивать их. Это может произойти с кем угодно. Это реальная и непосредственная опасность. Если вы запланировали полет в Стамбул – отмените. Никакой отпуск не стоит вашей жизни и жизни ваших близких. Прислушайтесь к рекомендациям, которые мы выпускаем, мы постоянно обновляем инструкции в соответствии с оценкой ситуации. Я хотел бы поблагодарить правительство Турции за усилия, которые оно прилагает для защиты жизни израильских граждан. Туризм в Турции важен для обеих стран, но там тоже понимают, что есть риски, на которые идти нельзя. Я также хочу передать послание иранцам: тот, кто причинит вред израильтянам, не избежит возмездия. Длинная рука Израиля настигнет его, где бы он ни скрывался. Мы надеемся и верим, что это предупреждение не будет на долгий период. Это туристический сезон, и будут предприняты все усилия, чтобы обеспечить безопасность в короткие сроки, что позволит израильтянам вернуться в Турцию и насладиться всем, что она может предложить. До тех же пор, пока предупреждение остается в силе, и я призываю всех, кто запланировал полет, найти другие места для путешествия", – сказал Лапид.

Накануне была разрешена к публикации информация, что израильские силы безопасности около месяца назад предотвратили попытку Ирана нанести удар по израильским объектам на территории Турции. Получив информацию о предстоящем нападении, израильские силы безопасности обратились к национальной разведывательной службе Турции (MİT) с просьбой принять меры против действующих на территории страны иранских террористических ячеек. Все это, по данным, публикуемым "Кан", произошло за несколько недель до того, как израильский Штаб национальной безопасности опубликовал предупреждение о наличии угрозы для израильтян в Турции.

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Как было объявлено, Иран планирует совершить теракты против израильтян в Турции в связи с недавней ликвидацией в Тегеране иранского полковника "Корпуса стражей исламской революции" Сайяда Ходайэ. В этой ликвидации Иран обвиняет Израиль.

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В качестве беспрецедентного шага более 100 граждан Израиля, находящихся в Турции, получили звонки от израильских служб безопасности с просьбой немедленно покинуть эту страну и вернуться на родину.