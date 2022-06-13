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    В Израиле

    Официально объявлено, что найдено тело Сапир Нахум

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    Официально объявлено, что найдено тело Сапир Нахум
    Avshalom Sassoni/Flash90     Сапир Нахум
    Пресс-служба полиции Израиля

    Во второй половине дня в понедельник, 13 июня, полиция Израиля официально объявила, что накануне около деревни Ибтин было найдено тело 24-летней Сапир Нахум, поиски которой велись со 2 июня. Заявление было сделано после получения результатов судебно-медицинской экспертизы тела и уведомления родственников погибшей.

    Ранее сегодня мировой суд в Акко продлил до 21 июня срок содержания под стражей главного подозреваемого в похищении и убийстве Сапир Нахум – ее бывшего мужа, Уалы Халайлы. Причем судья заявил, что подозрения в отношении него "значительно усилились".

    Также до 19 июня продлен арест Алаа Халайлы, брата Уалы. Он подозревается в соучастии в преступлении.

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    Напомним, что суд запретил публикацию подробностей расследования до 4 июля.

    Уала Джамаль Халайла был задержан 3 июня по подозрению в причастности к исчезновению его бывшей жены, матери двух маленьких детей. Он отказывается сотрудничать со следствием.

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    Сапир Нахум пропала 2 июня. В последний раз женщину видели выходящей из машины ее бывшего мужа, который отрицает, что связан с ее исчезновением и гибелью.

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    Про главного подозреваемого СМИ сообщали следующее: он активный пользователь сети TikTok, у него есть судимости (за вооруженное ограбление почтового отделения в 2011 году, за вандализм и преступления, связанные с наркотиками).

    У Сапир Нахум остались двое детей – двухлетняя девочка и восьмимесячный мальчик. Отец детей отказывался платить алименты и в течение полугода не видел детей. В настоящее время дети находятся в семье старшей сестры Сапир.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 Июня 2022
    Арест жителя Акко, подозреваемого в похищении и убийстве, продлен до 21 июня
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