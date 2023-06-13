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    В Израиле

    Утвержден закон о загранпаспортах для репатриантов: с 10 июля "дарконы" будут выдаваться после года жизни в Израиле

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    Утвержден закон о загранпаспортах для репатриантов: с 10 июля
    Nati Shohat, Yonatan Sindel/Flash90

    Депутаты Кнессета утвердили в итоговом чтении поправку номер 10 к Закону о загранпаспортах, лишающую новых репатриантов права получить загранпаспорт в первый год жизни в Израиле. В голосовании приняли участие 56 из 120 депутатов: 31 проголосовал "за", 25 – "против".

    Вместо "даркона" репатрианты будут иметь право на получение лессе-пассе. При этом министр внутренних дел будет иметь полномочия выдать загранпаспорт в отдельных случаях в более ранний срок.

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    Поправка вступит в силу 10 июля текущего года, возвращая ситуацию, которая имела место до 2017 года, когда в рамках коалиционных соглашений с партией НДИ была принята поправка номер 9 к Закону о паспортах, дававшая новым репатриантам право на получение загранпаспорта сразу после получения гражданства.

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    Из данных, представленных на комиссии Кнессета по внутренним делам и экологии, следует, что доля репатриантов из постсоветского пространства, сделавших Израиль центром своей жизни, была практически постоянной в период с 2014 по 2021 год, не изменившись после принятия поправки в 2017 году номер 9 к Закону о загранпаспортах.

    При этом доля репатриантов из России, остававшихся в Израиле на ПМЖ (около 45% в среднем), существенно ниже доли репатриантов из Украины, остававшихся в Израиле на ПМЖ (около 80%). Для сравнения, для репатриантов из Франции этот показатель составляет около 65%, а для репатриантов из США – более 70%.

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    Также данные свидетельствуют, что только 23% репатриантов (в целом, вне зависимости от страны исхода), получивших загранпаспорт менее чем через месяц после репатриации, сделали Израиль своим местом постоянного жительства. Среди получивших загранпаспорт через 1-3 месяца после репатриации этот показатель составляет 59,5%, среди получивших его через 4-6 месяцев – 74%, а среди получивших более, чем через полгода – превышает 80%.

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    По состоянию на начало 2023 года за границей находились около трети репатриантов, репатриировавшихся между 1 июля 2014 года и 30 июня 2022 года (этот показатель чуть больше у репатриировавшихся в 2018/2019 годах, и чуть меньше у репатриировавшихся в 2020/2021 годах). По состоянию на лето 2023 года заметно, что доля репатриантов, находящихся за границей, снизилась на 1-2% (среди репатриировавшихся в 2020/2021 году доля находящихся за границей снизилась почти на 4%).

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 7 Июня 2023
    Закон, отменяющий с 10 июля выдачу загранпаспорта репатриантам в первый год жизни в стране, утвержден к итоговому чтению
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