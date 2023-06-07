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    В Израиле

    Закон, отменяющий с 10 июля выдачу загранпаспорта репатриантам в первый год жизни в стране, утвержден к итоговому чтению

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    Закон, отменяющий с 10 июля выдачу загранпаспорта репатриантам в первый год жизни в стране, утвержден к итоговому чтению
    Yonatan Sindel/Flash90

    Комиссия Кнессета по внутренним делам и экологии утвердила ко второму и третьему чтениям поправку номер 10 к Закону о загранпаспортах, лишающую новых репатриантов права получить загранпаспорт в первый год жизни в Израиле. Вместо "даркона" репатрианты будут иметь право на получение лессе-пассе. Согласно тексту законопроекта, он вступит в силу 10 июля текущего года.

    Напомним, ситуация была именно такой до 2017 года: репатрианты могли получить загранпаспорт ("даркон") только после года проживания в Израиле. Однако в 2017 году в рамках коалиционных соглашений с партией НДИ была принята поправка номер 9 к Закону о паспортах, дающая новым репатриантам право на получение загранпаспорта сразу после получения гражданства.

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    Заместитель генерального директора Управления регистрации населения и миграции Гиль Брингер заявил на заседании комиссии, что анализ результатов действия поправки номер 9, принятой в 2017 году и дававшей право на загранпаспорт сразу после репатриации, "выявил обширные злоупотребления в виде так называемого "паспортного" туризма".

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    Кроме того, по словам Брингера, изменение закона соответствует требованиям США касательно включения Израиля в программу отмены виз. Представители полиции Израиля также поддержали законопроект.

    Депутат Зеэв Элькин ("Махане Мамлахти"), выступавший против поправки, заявил, что у полиции нет никаких данных об использовании израильского загранпаспорта репатриантами для совершения преступлений в других странах.

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    Депутат Юлия Малиновская (НДИ) заявила, что закон мотивирован ненавистью к репатриантам, и обещала обратиться к американским структурам, чтобы проверить верность заявлений касательно связи между законом и требованиями, связанными с отменой виз.

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    Данные МВД: доля русскоязычных репатриантов, остающихся на ПМЖ в Израиле, в последние годы практически не менялась. Комментарий Зеэва Элькина

    Из данных, представленных на комиссии Кнессета по внутренним делам и экологии, следует, что доля репатриантов из постсоветского пространства, сделавших Израиль центром своей жизни, была практически постоянной в период с 2014 по 2021 год, не изменившись после принятия поправки в 2017 году номер 9 к Закону о загранпаспортах.

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    При этом доля репатриантов из России, остававшихся в Израиле на ПМЖ (около 45% в среднем), существенно ниже доли репатриантов из Украины, остававшихся в Израиле на ПМЖ (около 80%). Для сравнения, для репатриантов из Франции этот показатель составляет около 65%, а для репатриантов из США – более 70%.

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    Также данные свидетельствуют, что только 23% репатриантов (в целом, вне зависимости от страны исхода), получивших загранпаспорт менее чем через месяц после репатриации, сделали Израиль своим местом постоянного жительства. Среди получивших загранпаспорт через 1-3 месяца после репатриации этот показатель составляет 59,5%, среди получивших его через 4-6 месяцев – 74%, а среди получивших более, чем через полгода – превышает 80%.

    По состоянию на начало 2023 года за границей находились около трети репатриантов, репатриировавшихся между 1 июля 2014 года и 30 июня 2022 года (этот показатель чуть больше у репатриировавшихся в 2018/2019 годах, и чуть меньше у репатриировавшихся в 2020/2021 годах). По состоянию на лето 2023 года заметно, что доля репатриантов, находящихся за границей, снизилась на 1-2% (среди репатриировавшихся в 2020/2021 году доля находящихся за границей снизилась почти на 4%).

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    Глава фракции "Махане Мамлахти" депутат Зеэв Элькин сказал в беседе с NEWSru.co.il, что данные представленные на комиссии, свидетельствуют прежде всего о том, что закон Одеда Форера (НДИ) никак не повлиял на число людей, получивших паспорт и покинувших страну. "Теперь очевидно, что все разговоры о "паспортном туризме" ни на чем не основаны", – сказал наш собеседник. Он добавил, что процент людей, получивших паспорт после трех месяцев пребывания в Израиле и обосновавшихся в стране, очень высок. "Это означает, что наше предложение выдавать паспорта через три месяца, а не через год, могло бы быть вполне приемлемо. Однако коалиция его отклонила, и нам однозначно дали понять, что это было сделано исходя из политических интересов ШАС по инициативе Арье Дери", – заявил Элькин.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 30 Мая 2023
    Закон, лишающий репатриантов права на загранпаспорт в первый год жизни в стране, утвержден в первом чтении
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