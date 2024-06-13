БАГАЦ обязал министра юстиции объяснить почему не созвана комиссия по выбору судей

В четверг, 13 июня, Высший суд справедливости вынес предварительное постановление, обязывающее министра юстиции Ярива Левина объяснить, почему вопреки букве закона он не созывает комиссию по выбору судей для избрания нового председателя БАГАЦ и судей.

Заседание проводилось по петиции, поданной Движением за чистоту власти, в которой утверждалось, что министр юстиции в нарушении закона не созывает комиссию по выбору судей с тем, чтобы нанести ущерб независимости судебной власти и системе противовесов. Податели петиции утверждали, что впервые в истории страны министр нарушает многолетнюю практику избрания на должность председателя БАГАЦ судью, имеющего наибольший опыт в Верховном суде.

Следующее заседание суда назначено на 2 июля.