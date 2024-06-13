x
13 июня 2024
|
последняя новость: 20:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 июня 2024
|
13 июня 2024
|
последняя новость: 20:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

БАГАЦ обязал министра юстиции объяснить почему не созвана комиссия по выбору судей

время публикации: 13 июня 2024 г., 18:39 | последнее обновление: 13 июня 2024 г., 18:39
БАГАЦ обязал министра юстиции объяснить почему не созвана комиссия по выбору судей
Yonatan Sindel/Flash90

В четверг, 13 июня, Высший суд справедливости вынес предварительное постановление, обязывающее министра юстиции Ярива Левина объяснить, почему вопреки букве закона он не созывает комиссию по выбору судей для избрания нового председателя БАГАЦ и судей.

Заседание проводилось по петиции, поданной Движением за чистоту власти, в которой утверждалось, что министр юстиции в нарушении закона не созывает комиссию по выбору судей с тем, чтобы нанести ущерб независимости судебной власти и системе противовесов. Податели петиции утверждали, что впервые в истории страны министр нарушает многолетнюю практику избрания на должность председателя БАГАЦ судью, имеющего наибольший опыт в Верховном суде.

Следующее заседание суда назначено на 2 июля.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 12 мая 2024

"Исраэль а-Йом" опубликовала протокол заседания комиссии по выбору судей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 мая 2024

Комиссия по назначению судей произвела более 30 назначений в окружные и мировые суды
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 09 августа 2023

Закулисные переговоры между министром юстиции Левином и главой Верховного суда Хайют. Подробности