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Израиль

Десятимесячная малышка спасена из запертого автомобиля в Иерусалиме

время публикации: 13 июня 2024 г., 18:11 | последнее обновление: 13 июня 2024 г., 18:25
Десятимесячная малышка спасена из запертого автомобиля в Иерусалиме
Flash90

Девочка в возрасте 10 месяцев была спасена из запертого автомобиля на улице Дерех Шуафат в Иерусалиме. Помощь подоспела вовремя: пострадавшая была доставлена в больницу "Шаарей-Цедек" в состоянии средней степени тяжести с симптомами обезвоживания.

Парамедик и фельдшер МАДА, оказавшие пострадавшей неотложную помощь, рассказали, что девочку в припаркованном автомобиле увидел прохожий. Он разбил окно машины и вытащил ребенка.

Девочка была горячей, у нее были симптомы обезвоживания. Ей сделали инфузию, охладили и отвезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Медики подчеркивают, что прохожий, вытащивший ребенка, безо всяких сомнений спас малышке жизнь.

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