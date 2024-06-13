Десятимесячная малышка спасена из запертого автомобиля в Иерусалиме

Девочка в возрасте 10 месяцев была спасена из запертого автомобиля на улице Дерех Шуафат в Иерусалиме. Помощь подоспела вовремя: пострадавшая была доставлена в больницу "Шаарей-Цедек" в состоянии средней степени тяжести с симптомами обезвоживания.

Парамедик и фельдшер МАДА, оказавшие пострадавшей неотложную помощь, рассказали, что девочку в припаркованном автомобиле увидел прохожий. Он разбил окно машины и вытащил ребенка.

Девочка была горячей, у нее были симптомы обезвоживания. Ей сделали инфузию, охладили и отвезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Медики подчеркивают, что прохожий, вытащивший ребенка, безо всяких сомнений спас малышке жизнь.