ДТП на севере Израиля: двое погибших, один в тяжелом состоянии

Рано утром 13 июня на 79-й трассе, на развязке Сомех, столкнулись грузовик и два легковых автомобиля.

В результате аварии погибли двое мужчин (примерно 30 лет). Еще один молодой мужчина (находившийся в одной машине с погибшими) получил тяжелые травмы, он был доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Пострадали также водитель грузовика и водитель второго легкового автомобиля.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.