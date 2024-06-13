ДТП на севере Израиля: двое погибших, один в тяжелом состоянии
время публикации: 13 июня 2024 г., 05:59 | последнее обновление: 13 июня 2024 г., 06:03
Рано утром 13 июня на 79-й трассе, на развязке Сомех, столкнулись грузовик и два легковых автомобиля.
В результате аварии погибли двое мужчин (примерно 30 лет). Еще один молодой мужчина (находившийся в одной машине с погибшими) получил тяжелые травмы, он был доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе.
Пострадали также водитель грузовика и водитель второго легкового автомобиля.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.