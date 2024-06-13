ДТП с участием трамвая в Яффо, пострадавший в тяжелом состоянии
время публикации: 13 июня 2024 г., 19:59 | последнее обновление: 13 июня 2024 г., 19:59
На бульваре Сдерот Иерушалаим в Яффо при столкновении с трамваем тяжелые травмы получил мужчина, ехавший на электрическом велосипеде.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина примерно 35 лет получил черепно-мозговую травму, он доставлен в больницу "Ихилов".
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июня 2024