ДТП с участием трамвая в Яффо, пострадавший в тяжелом состоянии

На бульваре Сдерот Иерушалаим в Яффо при столкновении с трамваем тяжелые травмы получил мужчина, ехавший на электрическом велосипеде.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина примерно 35 лет получил черепно-мозговую травму, он доставлен в больницу "Ихилов".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.