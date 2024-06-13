x
13 июня 2024
|
последняя новость: 20:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 июня 2024
|
13 июня 2024
|
последняя новость: 20:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ДТП с участием трамвая в Яффо, пострадавший в тяжелом состоянии

время публикации: 13 июня 2024 г., 19:59 | последнее обновление: 13 июня 2024 г., 19:59
ДТП с участием трамвая в Яффо, пострадавший в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

На бульваре Сдерот Иерушалаим в Яффо при столкновении с трамваем тяжелые травмы получил мужчина, ехавший на электрическом велосипеде.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина примерно 35 лет получил черепно-мозговую травму, он доставлен в больницу "Ихилов".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июня 2024

ДТП в Иерусалиме с участием трамвая, один пострадавший в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 апреля 2024

Иерусалимский трамвай сбил мужчину, ехавшего на электровелосипеде
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 августа 2023

В Иерусалиме автомобиль полиции сбил пешехода