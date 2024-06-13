ХАМАС распространил заявление о своей позиции на переговорах с Израилем

В ночь на 13 июня террористическая группировка ХАМАС распространила официальное заявление о своей позиции на переговорах о прекращении огня и освобождении заложников.

В заявлении говорится, что "Исламское движение сопротивления" положительно отреагировало на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газы и освобождении заложников, озвученное президентом США Джо Байденом 31 мая.

В документе содержится напоминание о том, что ХАМАСом было одобрено и предыдущее предложение, полученное 5 мая. Уже 6 мая ХАМАС передал ответ, который посредники сочли "положительным и обнадеживающим". При этом ХАМАС напоминает, что Израиль отреагировал на это расширением агрессии в Рафахе.

В заявлении палестинской террористической группировки говорится, что она положительно отреагировала не только на предложение, озвученное Байденом 31 мая, но и на резолюцию Совета безопасности ООН, призывающую к немедленному прекращению огня, полному выводу израильских сил из сектора Газы, восстановлению сектора, обмену заложниками и заключенными, и против любых демографических изменений и сокращения площади сектора Газы.

При этом, как подчеркивается в документе, Израиль не продемонстрировал готовности достичь соглашения, Нетаниягу и его правительство выступают с публичной критикой в адрес любых мирных инициатив и заявляют, что боевые действия продолжатся.

В своем заявлении ХАМАС возложил ответственность за срыв переговоров на США и лично на госсекретаря Энтони Блинкена, который вопреки фактам продолжает утверждать, что Израиль одобрил последнее предложение, озвученное Белым домом.

"Исламское движение сопротивление" призвало администрацию Байдена оказать давление на Израиль, чтобы вынудить его выполнить решение СБ ООН.