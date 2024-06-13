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ЦАХАЛ: за сутки израильские ВВС атаковали около 45 целей в секторе Газы. Видео

время публикации: 13 июня 2024 г., 09:34 | последнее обновление: 13 июня 2024 г., 09:42
ЦАХАЛ: за сутки израильские ВВС атаковали около 45 целей в секторе Газы. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 99-й и 162-й дивизий при поддержке ВВС и ВМС ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в Газе, действуя в центральных и южных районах сектора.

Силы 162-й дивизии продолжают действовать в Рафиахе. За последние сутки бойцы бригады "Гивати" ликвидировали несколько террористов, было найдено оружие. Бойцы спецназа "Эгоз" уничтожили вооруженного боевика с помощью БПЛА, затем самолет израильских ВВС атаковал здание, в котором скрывался боевик.

Силы 99-й дивизии продолжают действовать в центре сектора Газы. За последние сутки ими были уничтожены более десяти боевиков, в том числе террорист, участвовавший в нападении 7 октября.

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали около 45 целей – здания военного назначения, склады вооружений, стартовые площадки, наблюдательные пункты, группы боевиков и др.

Сообщается также, что 12 июня в районе Рафаха была атакована стартовая площадка с ракетами, готовыми к пуску.

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