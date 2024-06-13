Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 13 июня: операции в Дженине и около Шхема

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 13 июня действовали в Дженине (в районах Джабрият и Уади Буркин) и около Шхема (в Руджибе, Тале, Думе).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 13 июня.

Пограничная полиция провела обыски в Анате, к северу от Иерусалима.